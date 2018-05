Dlaczego psychoterapeuta nie zamieszcza opinii pacjentów na swojej stronie internetowej?

Z

arówno European Association for Psychotherapy (EAP), Polska Federacja Psychoterapii przestrzegająca Kodeksu Etyki EAP, jak i najważniejsze amerykańskie stowarzyszenia grupujące specjalistów zdrowia psychicznego, takie jak American Psychological Association, wykluczają posługiwanie się przez psychoterapeutów opiniami pacjentów na temat swoich usług. Dlaczego?Pacjent, korzystajacy aktualnie lub w przeszłości z psychoterapii pozostaje w emocjonalnej zależności od psychoterapeuty. Ważnym czynnikiem tej zależności jest przeniesienie, czyli nieświadome, niewolicjonalne przemieszczenie na terapeutę swoich odniesień do ważnych osób ze swojego życia, głównie ojca i matki.To sprawia, że terapeuta ma swego rodzaju psychologiczną władzę a pacjent jest podatny na emocjonalne wykorzystanie. Dlatego psychoterapeuci starają się, dla dobra pacjenta, wykluczać sytuacje, gdzie mogłoby dojść do wykorzystania emocjonalnej zależności pacjenta.Terapeucie wolno jedynie zamieszczać opinie swoich kolegów, mentorów lub innych specjalistów itp.Tu mogą pojawić się argumenty, że przecież lekarze czy inni profesjonaliści zamieszczają świadectwa zadowolonych pacjentów, by budować swój wizerunek.Tak jest, ale psychoterapeucie wolno mniej.Jeśli twój psychoterapeuta zamieszcza na swojej stronie www opinie pacjentów na swój temat, postępuje nieetycznie. Korzystanie z usług nieetycznego psychoterapeuty zwiększa ryzyko niepomyślnego przebiegu twojej psychoterapii.